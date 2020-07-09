Керівник слідчого відділу ДБР Корецький повідомив про тиск на нього після рішення закривати провадження щодо Порошенка

Йому нібито повідомили про скорочення через два тижні після того, як він заявив про закриття справ.

Керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький повідомив, що керівництво чинило на нього тиск після його рішення закривати кримінальні провадження щодо п'ятого президента, народного депутата від фракції "ЄС" Петра Порошенка.

Про це він оголосив під час брифінгу "Вся правда про роботу ДБР" у "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що станом на минулий рік у ДБР було зареєстровано близько 13-15 кримінальних проваджень, у яких фігурував Порошенко. Узимку 2020 Корецький повідомив своїм керівникам - заступникам голови ДБР Олександру Бабікову та Олександру Соколову - про те, що він ухвалив рішення закривати ті провадження, у яких були виконані всі необхідні слідчі дії та не було виявлено складу злочину.

"Однак керівництво сказало: "Ні, продовжуйте розслідувати". Я сказав, що ми будемо це рішення (про закриття. - ред.) приймати, на мене почався тиск, близько місяця пройшло - мене поставили перед фактом, що я маю звільнятися", - повідомив він.

Корецький додав, що керівництво пояснило йому рішення про звільнення тим, що "вони його не бачать". Через декілька тижнів, за словами керівника слідчої групи, йому зателефонували з відділу кадрів і повідомили про скорочення.

Корецький переконаний, що у 80% кримінальних проваджень щодо Порошенка "немає перспективи".

Зазначимо, що 8 липня після того, як Корецький заявив про тиск на нього та анонсував інтерв'ю ЗМІ, у пресслужбі ДБР заявили, що його заява не відповідає дійсності та є політично мотивованою.

"Крім того, дії вказаного працівника ДБР містять окремі ознаки кримінального правопорушення, а саме розголошення відомостей досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора під час інтерв'ю керівник слідчої групи ДБР Корецький заявив, що на нього намагалися впливати з метою викликів на допит п'ятого президента України, співголови фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Корецький навів приклад, що перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков і керівник Головного слідчого управління Максим Борчаковський доручили викликати Порошенка "по усіх кримінальних провадженнях".