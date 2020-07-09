Кваснєвський і Кокс назвали обнадійливим рішення суду у справі Порошенка

"Рішення суду є обнадійливим призупиненням у потенційному скочуванні до вибіркового правосуддя".

Колишній президент Польщі Александр Кваснєвський та екпрезидент Європарламенту Петр Кокс вважають обнадійливим рішення суд по справі Петра Порошенка. Про це йдеться у їхній спільній заяві.

При цьому вони наголосили, що українське правосуддя вимагає пильної уваги.

"Ми беремо до уваги результати сьогоднішнього судового засідання по справі колишнього президента Порошенка. Стосовно якості процесу, верховенства права, презумпції невинуватості та здійснення неналежного тиску на слідчі органи та органи прокуратури рішення суду є обнадійливим призупиненням у потенційному скочуванні до вибіркового правосуддя. Стосовно самого судового процесу та граматики правосуддя, це рішення є втішною комою, але все ще не крапкою і тому потребує подальшої пильної уваги", - йдеться в заяві.

Наадаємо, суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк 8 липня знову не зміг обрати запобіжний захід п'ятому президентові, співголові фракції "Європейська солідарність" Петру Порошенку. Він залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід. На Порошенка не наклали жодних обмежень.