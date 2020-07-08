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​Кабмін затвердив порядок дій під час комендантської години

Комендантська година і спецрежим світломаскування запроваджується наказом військового командування або військової адміністрації.

​Кабмін затвердив порядок дій під час комендантської години
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів затвердив порядок заходів у разі запровадження комендантської години і встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де був введений воєнний стан. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з положенням, запровадження комендантської години і встановлення спеціального режиму світломаскування здійснюється лише за наявності реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства чи держави, а також для забезпечення громадського порядку.

Комендантська година і спецрежим світломаскування запроваджується наказом військового командування або військової адміністрації (у разі її створення). Цим наказом визначається комендант, визначається час комендантської години і спецрежиму, межі території їхнього введення, порядок руху транспорту, а також порядок функціонування та перебування комендатури. Контроль за дотриманням комендантської години і спецрежиму здійснює патруль, який підпорядковується коменданту.

Для забезпечення контролю за здійсненням заходів під час запровадження комендантської години створюється система пропускного режиму, і за рішенням коменданта особам видається пропуск. У разі реальної загрози життю і безпеці комендант має право тимчасово обмежити перебування, свободу пересування, в'їзд/виїзд на територію / з території, де введено комендантську годину.

Нагадаємо, у квітні в Чернівецькій області вводили рекомендовану комендантську годину на дві доби через коронавірус. Також її вводили на Закарпатті, максимально обмеживши пересування людей. 

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