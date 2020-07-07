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Стефанішина підтвердила проведення саміту Україна - ЄС у жовтні

Віцепрем’єрка перебуває з робочим візитом в Брюсселі для зустрічей з керівництвом НАТО та ЄС.

Стефанішина підтвердила проведення саміту Україна - ЄС у жовтні
Фото: pravo.ua

Україна і Європейський Союз планують провести саміт у жовтні. Про це журналістам у Брюсселі (Бельгія) повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Особлива увага на всіх зустрічах приділялася підготовці саміту "Україна - ЄС", який має відбутися на рівні президентів у жовтні цього року", - сказала віцепрем’єрка.

За її словами, українська сторона розраховує, що учасники саміту не тільки підіб'ють підсумки співпраці за останні роки, а й сформують амбітні плани на майбутнє.

7-8 липня Стефанішина перебуває з робочим візитом в Брюсселі для зустрічей з керівництвом НАТО та ЄС.

Нагадаємо, у червні заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що саміт Україна - ЄС "точно відбудеться". Його заплановано на 1 жовтня.

Попередній саміт Україна-ЄС відбувся у Києві у липні 2019. Україну представляв президент Володимир Зеленський, ЄС - голова Євроради Дональд Туск та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

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Джерело: "Українські новини"
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