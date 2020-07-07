​Ексдиректора Херсонської ТЕЦ засудили до п'яти років в'язниці

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винним ексголову правління ПАТ "Херсонська ТЕЦ" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Про це повідомляють на сайті ВАКС.

Так, судді прийшли до висновку, що обвинувачений умисно використав службове становище всупереч інтересам служби та інтересам очолюваного ним держпідприємства з метою одержання іншою юридичною особою - ТОВ "Квадро-Фінанс" - неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання шкоди державним інтересам та інтересам Херсонської ТЕЦ у розмірі 8 785 000 гривень.

Обвинуваченому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати на підприємствах, установах і організаціях державної чи комунальної форми власності посади, пов’язані з розпорядженням товарно-матеріальними цінностями та фінансовими ресурсами, строком на 3 роки та зі штрафом в розмірі 17 000 гривень.

Окрім того, судом обрано запобіжний захід вказаній особі у вигляді особистого зобов’язання із покладенням процесуального обов’язку - прибувати за кожною вимогою до суду або до органу виконання покарань.

На вирок суду може бути подано апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня його оголошення.

Нагадаємо, у грудні минулого року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали в суд обвинувальний акт у справі про розкрадання 300 млн кубометрів на ТЕЦ братів Дубневичів.