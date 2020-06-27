Зеленский посетил синагогу в Херсоне, которую в апреле пытались поджечь

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсон посетил синагогу Хабад, которую в апреле этого года пытались поджечь. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент встретился с главным раввином Херсона и Херсонской области Иосифом-Ицхаком Вольфом и осмотрел отремонтированную синагогу.

Главный раввин поблагодарил президента за быструю реакцию украинской власти на инцидент.

Кроме того, за быстрое раскрытие преступления вручили благодарности начальнику полиции Херсонской области Александру Прокудину и главе СБУ в регионе Сергею Криворучко.

"Главное, что на международном уровне - что немаловажно - оценят. Потому что есть гибридная информационная война, когда рассказывают, что у нас ксенофобия, антисемитизм. Такие поступки очень важны, чтобы показать: в Украине уровень антисемитизма очень низкий. Если есть попытки - мы их предотвращаем", - сказал Зеленский.

Напомним, ночью 20 апреля в Херсоне бросили бутылку с горючим веществом в местную синагогу. Пожара не произошло, так как жидкость не загорелась. Информация о попытке поджога поступила в полицию около трех часов ночи. Заявитель рассказал, что видел, как неизвестный мужчина поджог бутылку, бросил ее на порог синагоги на Театральной улице и сбежал.

Через три недели СБУ заявила о задержании двух неонацистов за попытку поджога синагоги. Преступление связали с днем рождения Гитлера.

Синагога Хабад построена 1895 года. К 1941-м она действовала как молитвенный дом. После капитального ремонта и реставрации синагога открылась в 2010 году.