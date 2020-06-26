Прокуратура запросила для Балоня арест с залогом в 12 млн гривен

Главе Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в вымогательстве 1,8 млн гривен и просит суд арестовать его с залогом 12 млн гривен.

Также сообщено о подозрении его подельнику - чиновнику обладминистрации, сообщает пресс-служба САП.

"26 июня под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении председателю одной из областных госадминистраций и должностному лицу этой же ОГА, уличенных в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Подозреваемым вручено ходатайство об избрании Балоню меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 12 млн гривен, его подельнику - ареста с залогом 8 млн гривен.

25 июня Национальное антикоррупционне бюро задержало главу Кировоградской ОГА по подозрению во взятке 1,8 млн гривен.

Как установило следствие, Балонь вместе с подчиненным предложил руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на "несовершение препятствий в его деятельности".

Балонь стал первым топ-чиновником Зеленского, пойманным на коррупции.

До назначения в Кропивницкий он работал заместителем председателя Херсонской ОГА.