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Прокуратура запросила для Балоня арест с залогом в 12 млн гривен

Глава Кировоградской ОГА подозревается в вымогательстве 1,8 млн гривен.

Прокуратура запросила для Балоня арест с залогом в 12 млн гривен
Фото: khoda.gov.ua

Главе Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении  в вымогательстве 1,8 млн гривен и просит суд арестовать его с залогом 12 млн гривен.

Также сообщено о подозрении его подельнику - чиновнику обладминистрации, сообщает пресс-служба САП.

"26 июня под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении председателю одной из областных госадминистраций и должностному лицу этой же ОГА, уличенных в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Подозреваемым вручено ходатайство об избрании Балоню меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 12 млн гривен, его подельнику - ареста с залогом 8 млн гривен. 

25 июня Национальное антикоррупционне бюро задержало главу Кировоградской ОГА по подозрению во взятке 1,8 млн гривен.

Как установило следствие, Балонь вместе с подчиненным предложил руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на "несовершение препятствий в его деятельности".

Балонь стал первым топ-чиновником Зеленского, пойманным на коррупции.

До назначения в Кропивницкий он работал заместителем председателя Херсонской ОГА.

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