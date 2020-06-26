Она перебила ее словами: "Не надо, Галина Николаевна".

Помощница нардепки от "Слуги народа" Галины Третьяковой - Елена Перепелица - отказалась давать журналистам комментарий относительно высказываний парламентария о "некачественных детях".

На встрече Третьяковой с журналистам, анонсированной как доклад о ее работе в парламентском комитете соцполитики, помощница заявила, что нардеп не будет дополнительно комментировать скандал, разгоревшийся из-за ее выступления на форуме Киевской школы экономики.

"Я думаю, что этого достаточно было сказано утром. Наш официальный ответ - это утренняя публикация в Facebook", - заявила Перепелица.

На прямое обращение корреспондентки LB.ua к парламентарию, Перепелица перебила вопрос, заявив, что "это будет выдернуто из контекста и будет вторая волна негатива". Помощница заявила, что отвечает за репутацию комитета и "не пропускает этот вопрос".

После повторного обращения к Галине Третьяковой Елена Перепелица не дала ей ответить со словами: "Не надо, Галина Николаевна".

Напомним, что Галина Третьякова во время выступления на вебинаре, который был организован Киевской школой экономики, рассуждала о социальных выплатах, стерилизации женщин без высшего образования в Сингапуре и "некачественных детях".

"Когда мы демографически даем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы ребенку дать равные права, образование, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем - я скажу так жестко - мы получаем детей очень низкого качества, которые приводят к тому, что они тоже садятся на публичные деньги - это тоже Маргарет Тетчер говорила когда-то", - высказалась Третьякова.

После этого постоянная комиссии Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин обратилась к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с предложением отозвать нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову с должности главы соцкомитета за негуманные и антисоциальные высказывания.

Также ее высказывания как дискриминационные осудила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Она призвала парламент не допускать таких ситуаций в дальнейшем.

Сама Третьякова написала пост с объяснениями, назвав ситуацию целенаправленным буллингом. Она сообщила, что "неудачно подобрала слова".