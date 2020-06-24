Постоянная комиссии Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин обратилась к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с предложением отозвать нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову с должности главы соцкомитета за негуманные и антисоциальные высказывания.

Заявление комиссии опубликовано на сайте Федерации профсоюзов Украины. В нем осуждается высказывание Третьяковой о том, что "некачественные" граждане не достойны хорошей жизни и социальной защиты.

"Во время выступления на вебинаре, который был организован Киевской школой экономики в мае 2020, госпожа Третьякова привела примеры "стерилизации лиц", которые хотят получать соцпомощь и "стерилизации женщин", у которых нет высшего образования, и утверждала, что лучшим официальным курсом в сфере социальной политики является отказ женщинам в соцпомощи в случае, если их дети будут "очень низкого качества", - говорится в заявлении.

В комитете считают, что высказывания Третьяковой нарушают основные положения Декларации прав человека и Конституции Украины, ряд других международных и украинских законодательных актов и конвенций.

В открытом письме к Дмитрию Разумкову отмечается, что женское профсоюзное движение негативно восприняло высказывания Третьяковой о женщинах и детях.

Сообщается также, что Третьякова и ранее делала сомнительные заявления, к примеру, когда поздравила всех с праздником с трибуны парламента в Международный день лиц с инвалидностью.

"Исходя из таких негуманных и антисоциальных выступлений народного депутата Украины Галины Третьяковой, просим вас обратить внимание и на основании статьи 83 Регламента Верховной Рады, ч. 3 ст. 7 закона "О комитетах Верховной Рады" внести предложение об отзыве Галины Третьяковой, главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, с должности в связи с ее неудовлетворительной работой, или поручить комитету по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады рассмотреть предложение об ее отзыве с должности главы комитета", - говорится в письме к Разумкову.

Видеозапись с Третьяковой и ее высказываниями о стерилизации и "некачественных детях" была обнародована в соцсетях еще в мае. В частности, Третьякова ссылалась на Маргарет Тетчер и британского лорда, который якобы заявил, что "тех, кто садится на пособие, нужно стерилизовать".

"Когда мы демографически даем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы ребенку дать равные права, образование, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь, то му получаем - я скажу так жестко - мы получаем детей очень низкого качества, которые приводят к тому, что они тоже садятся на публичные деньги - это тоже Маргарет Тетчер говорила когда-то", - высказалась Третьякова.

Также она заявила, что первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю стерилизовал женщин без высшего образования.

"Очень жестокими, садистскими методами выкорчевывали из нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами. Песню петь нужно тому, кто каждый день встает на защиту своей Родины, на защиту своего дома, на то, чтобы кормить тех, кто у них на содержании. Все, кто этого не делают, они не могут относить себя к достойной жизни - вот так я считаю нужно защищать простого человека. Вот такая должна быть система, такая у меня философия", - заявила нардепка.

Напомним, что осенью 2019 Третьякова предложила сократить количество участников УБД и обрезать льготы ветеранам войны, если они не были ранеными.