Зеленский в пятницу посетит Херсонскую область

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 26 июня, посетит Херсонскую область и проинспектирует ход реализации программы "Большая стройка".

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко передает "Интерфакс-Украина".

"Президент поедет в Херсонскую область в пятницу, чтобы проинспектировать, на каком этапе дороги и другие объекты с "Большой стройки" в этой области", - сказал он на брифинге, посвященному ремонту участка трассы Киев-Одесса.

Напомним, 18 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год", который разрешает использовать деньги из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на строительство и ремонт дорог, а также закупку оборудования для больниц.

Ранее зеленский заявил, что хотел бы стать президентом, при котором в Украине построят все дороги.