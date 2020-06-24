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Зеленский в пятницу посетит Херсонскую область

Президент проверит, как идет "Большая стройка" в регионе.

Зеленский в пятницу посетит Херсонскую область
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 26 июня, посетит Херсонскую область и проинспектирует ход реализации программы "Большая стройка".

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко передает "Интерфакс-Украина".

"Президент поедет в Херсонскую область в пятницу, чтобы проинспектировать, на каком этапе дороги и другие объекты с "Большой стройки" в этой области", - сказал он на брифинге, посвященному ремонту участка трассы Киев-Одесса.

Напомним, 18 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год", который разрешает использовать деньги из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на строительство и ремонт дорог, а также закупку оборудования для больниц.

Ранее  зеленский заявил, что хотел бы стать президентом, при котором в Украине построят все дороги.

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