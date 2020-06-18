​Депутаты разрешили направить деньги из фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорог

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год", который разрешает использовать деньги из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на строительство и ремонт дорог, а также закупку оборудования для больниц.

Законопроект №3509 в целом поддержал 331 депутат при минимально необходимых 226.

При этом конкретная сумма, которая направляется из фонда, не указана.

По данным Минфина на 15 июня, Кабинет министров уже распределил 36,1 млрд грн из Фонда борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19 общим объемом 65 млрд грн.

Законом предусмотрена возможность направления средств фонда борьбы с коронавирусом на "приобретение оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах, для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи, входящих в многопрофильные больницы, для медицинских амбулаторий, фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов в сельской местности и проведения капитального ремонта, реконструкции этих помещений, улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного, местного значения".

Согласно пояснительной записке, одним из последствий распространения острой респираторной болезни COVID-19 является увеличение уровня безработицы, поэтому одной из мер по борьбе с ней и ее последствиями является обеспечение населения дополнительными рабочими местами.

Также важным является обеспечение улучшения транспортного сообщения для своевременного оказания медицинской помощи населению и более широкой возможности тестирования на наличие коронавируса.

Достичь этих двух задач предлагается путем реализации инфраструктурных проектов по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Напомним, Владимир Зеленский раньше заявил, что хотел бы стать президентом, при котором в Украине построят все дороги.