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Возобновление приема аммиака железной дорогой принесет ОПЗ в июне 10,5 млн грн, - компания

Повышение доходов предприятия также обеспечит повышение тарифов на переработку давальческого сырья.

Возобновление приема аммиака железной дорогой принесет ОПЗ в июне 10,5 млн грн, - компания
Фото: opz.odessa.net

Возобновление приема аммиака по железной дороге от украинских предприятий позволит Одесскому припортовому заводу получить дополнительные 10,5 млн грн дохода в июне за отгрузку 20 тыс. тонн продукции. 

Об этом говорится в сообщении Одесского припортового завода.

“В начале мая 2020 АО «ОПЗ» возобновил сотрудничество с украинскими предприятиями по приему аммиака железнодорожным транспортом, его хранению и отгрузке на экспорт. В июне 2020 будет отгружено 20 тыс. тонн продукции, что принесет АО «ОПЗ» 10,5 млн грн дополнительного дохода”, - отмечают в компании. 

Повышение доходов предприятия также обеспечит повышение тарифов на переработку давальческого сырья по контракту с “Агро Газ Трейдинг”. Так, в апреле-мае это позволило ОПЗ дополнительно получить около 13 млн грн, которые были направлены на повышение зарплат сотрудников и модернизацию предприятия. 

Помимо этого, ОПЗ удалось сэкономить в первой половине июня 5,4 млн грн на тендерных закупках, благодаря повышению прозрачности торгов и привлечению большего количества их участников. Среднее количество компаний, подающихся на тендеры ОПЗ в июне выросло до 3,51 с 2,9 в мае. 

ПАО “Одесский припортовый завод” - государственное предприятие химической промышленности, находящееся в управлении Фонда государственного имущества Украины. Помимо собственного производства, на территории ОПЗ также располагается перевалка химической продукции.

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