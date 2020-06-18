Кабмин изменил условия определения цены сжиженного газа

Отныне в формуле цены будет использоваться цена природного газа по состоянию на первое число месяца.

Кабинет министров изменил условия определения цены сжиженного газа для населения.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Отныне в формуле цены будет использоваться цена природного газа по состоянию на первое число месяца, в котором проводится специализированный аукцион", - говорится в сообщении.

Уточняется, что окончательная цена для потребителя должна включать налог на добавленную стоимость, тариф на транспортировку и распределение газа, торговую надбавку поставщика газа со спецобязательствами.

В Кабмине считают, что нововведение позволит устанавливать справедливую цену на сжиженный газ для населения.

Кроме того, постановление усовершенствует работу аукционного комитета по продаже сырой нефти, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа.

Аукционный комитет теперь будет включать пять представителей Минэнерго, а персональный состав аукционного комитета утверждается приказом министерства.