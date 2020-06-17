Служба безопасности Украины выявила закупку "Укрзализныцей" некачественных запчастей, в частности чугунных тормозных колодок.

Об этом говорится на сайтах Офиса генерального прокурора и СБУ.

Фото: gp.gov.ua

По версии следствия, в 2017-2019 годах Южная и Юго-Западная железные дороги приобретали запчасти, которые не соответствовали техническим условиям и раньше были в употреблении. Некоторые запчасти были изготовлены кустарным способом, часть - украдена с железнодорожных предприятий.

По заключению экспертов, на которых ссылается СБУ, эксплуатация такого оборудования на подвижном составе "Укрзализныци" приводила к выхода его из строя, чрезвычайным происшествиям и срыву перевозок.

СБУ задокументировала поставку некачественной продукции на сумму больше 100 млн гривен. "Значительная часть присваивалась фигурантами через фирмы с признаками фиктивности", - утверждается в сообщении.

Данный факт квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса, то есть как растрату.

Фото: gp.gov.ua

17 июля в пяти регионах Украины состоялись обыски в сруктурных подразделениях "УЗ", коммерческих предприятиях, производственных и офисных помещениях, которые были задействованы в схеме, а также по местах проживания фигурантов.

На сайте "Укрзализныци" говорится, что ей нужно до 5 тысяч тормозных колодок в месяц. Сейчас компания пытается наладить их серийное производство на мощностях Днепропетровского тепловозоремонтного завода.