Приватизация отдельных объектов ОПЗ принесет государству больше денег, чем продажа комплекса целиком, - Александр Горбуненко

В каждом из нынешних направлений работы предприятия есть свои лидеры.

Общая стоимость объектов ПАО “Одесский припортовый завод”, приватизированных по отдельности, может быть выше стоимости приватизации целостного имущественного комплекса, коим ныне является завод.

Об этом заявил генеральный директор и управляющий партнер компании “Агро Газ Трейдинг”, являющейся поставщиком давальческого сырья для ОПЗ, Александр Горбуненко в интервью “РБК-Украина”.

“Вероятно, общая стоимость всех объектов «за одним забором» ОПЗ, проданных по отдельности, может быть выше той, которую государство получит в случае продажи целостного имущественного комплекса. Вряд ли найдется покупатель, который будет заинтересован одновременно и в перевалке российского аммиака, и в производстве карбамида, и в выращивании помидоров, и в оказании гостиничных услуг”, - заявил Горбуненко.

По его мнению, в каждом из нынешних направлений работы предприятия есть свои лидеры, которые могли бы конкурировать за право развития потенциала отдельных частей бизнеса ОПЗ. Горбуненко напомнил, что АГТ уже озвучила намерение участвовать в приватизации Одесского припортового завода.

“Мы озвучили свое намерение участвовать в приватизации. У нас есть амбиции и финансовые возможности участвовать в приватизации части ОПЗ, например, отдельного бизнеса, если он будет выделен из целостного имущественного комплекса предприятия”, - заявил Горбуненко.

Как сообщалось ранее, заключение давальческого соглашения с “Агро Газ Трейдинг” позволило Одесскому припортовому заводу в августе прошлого года возобновить работу после 14 месяцев простоя. За 10 месяцев работы на ОПЗ было произведено 670 тыс. тонн карбамида и 62 тыс. тонн аммиака.

ОПЗ, находящийся под управлением Фонда государственного имущества Украины, должен быть приватизирован в ближайшем будущем. Советником по приватизации является компания Pericles Group Advisory.