Приватизация отдельных объектов ОПЗ принесет государству больше денег, чем продажа комплекса целиком, - Александр Горбуненко

Общая стоимость объектов ПАО “Одесский припортовый завод”, приватизированных по отдельности, может быть выше стоимости приватизации целостного имущественного комплекса, коим ныне является завод.
Об этом заявил генеральный директор и управляющий партнер компании “Агро Газ Трейдинг”, являющейся поставщиком давальческого сырья для ОПЗ, Александр Горбуненко в интервью “РБК-Украина”.
“Вероятно, общая стоимость всех объектов «за одним забором» ОПЗ, проданных по отдельности, может быть выше той, которую государство получит в случае продажи целостного имущественного комплекса. Вряд ли найдется покупатель, который будет заинтересован одновременно и в перевалке российского аммиака, и в производстве карбамида, и в выращивании помидоров, и в оказании гостиничных услуг”, - заявил Горбуненко.
По его мнению, в каждом из нынешних направлений работы предприятия есть свои лидеры, которые могли бы конкурировать за право развития потенциала отдельных частей бизнеса ОПЗ. Горбуненко напомнил, что АГТ уже озвучила намерение участвовать в приватизации Одесского припортового завода.
“Мы озвучили свое намерение участвовать в приватизации. У нас есть амбиции и финансовые возможности участвовать в приватизации части ОПЗ, например, отдельного бизнеса, если он будет выделен из целостного имущественного комплекса предприятия”, - заявил Горбуненко.
Как сообщалось ранее, заключение давальческого соглашения с “Агро Газ Трейдинг” позволило Одесскому припортовому заводу в августе прошлого года возобновить работу после 14 месяцев простоя. За 10 месяцев работы на ОПЗ было произведено 670 тыс. тонн карбамида и 62 тыс. тонн аммиака.
ОПЗ, находящийся под управлением Фонда государственного имущества Украины, должен быть приватизирован в ближайшем будущем. Советником по приватизации является компания Pericles Group Advisory.