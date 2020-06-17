Кабмин смягчил условия кредитной программы "5-7-9%"

Бюджет программы выбран меньше чем на 25%

Кабинет министров на заседании в среду внес изменения в порядок предоставления финансовой поддержки малого бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом говорится на сайте Министерства финансов.

Принятые изменения касаются:

смягчения требований к обязательной прибыльности действующего бизнеса в предыдущем налоговом периоде;

снятия ограничений по направлениям использования средств, полученных бизнесом для финансирования оборотного капитала;

запрета на использование банковского депозита в качестве залога по кредиту;

снятия ограничений по максимальной суммы кредита в рамках программы;

приведения формулы расчета базовой процентной ставки в соответствии с уровнем операционных расходов банков.

Напомним, что кредитная программа "5-7-9%" стартовала в феврале 2020 года.

По состоянию на 15 июня банки выдали 639 кредитов на сумму 404,8 млн гривен. Размер Фонда развития предпринимательства, через который идет финансирование, в 2020 году составляет 2 млрд гривен.

К программе подключились 16 банков, в том числе крупнейший Приватбанк.