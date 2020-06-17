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Кабмин смягчил условия кредитной программы "5-7-9%"

Бюджет программы выбран меньше чем на 25%

Кабмин смягчил условия кредитной программы "5-7-9%"
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров на заседании в среду внес изменения в порядок предоставления финансовой поддержки малого бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом говорится на сайте Министерства финансов.

Принятые изменения касаются:

  • смягчения требований к обязательной прибыльности действующего бизнеса в предыдущем налоговом периоде;
  • снятия ограничений по направлениям использования средств, полученных бизнесом для финансирования оборотного капитала;
  • запрета на использование банковского депозита в качестве залога по кредиту;
  • снятия ограничений по максимальной суммы кредита в рамках программы;
  • приведения формулы расчета базовой процентной ставки в соответствии с уровнем операционных расходов банков.

Напомним, что кредитная программа "5-7-9%" стартовала в феврале 2020 года.

По состоянию на 15 июня банки выдали 639 кредитов на сумму 404,8 млн гривен. Размер Фонда развития предпринимательства, через который идет финансирование, в 2020 году составляет 2 млрд гривен.

К программе подключились 16 банков, в том числе крупнейший Приватбанк.

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