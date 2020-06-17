Кабмин сделал уголь основным топливом для ТЭС

Кабинет министров ввел приоритетное использование отечественного энергетического угля для производства электрической энергии на тепловых электростанциях.

Решение было принято на заседании правительства в среду.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец, представляя проект этого решения, сообщила, что в последнее время тепловые электростанции значительно сократили потребление угля и заменили его природным газом.

"Ситуация искусственного сокращения спроса на отечественный уголь недопустима. Это приводит к приостановке работы шахт, задержке с выплатой зарплаты и росту социально-экономической напряженности в угольных регионах", - сказала Буславец.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, который раньше работал на ДТЭК (один из основных производителей угля в Украине), заявил, что это решение сохранит около 20 тысяч рабочих мест в угольной отрасли.

"Уголь станет основным топливом для производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Потому что неприемлемо, когда мы закупаем импортный газ, тогда как наши шахтеры сидят без работы из-за отсутствия рынка сбыта", - говорится в заявлении премьера.