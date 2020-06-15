Украина начала реализацию программы под заем Всемирного банка на $200 млн

Украина начала реализацию программы ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство, в рамках которого будет получен заем Всемирного банка на $200 млн.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Договор о займе был подписан в августе 2019 года, он вступил в силу 20 мая 2020 года после завершения всех внутренних процедур. Деньги выделит Международный банк реконструкции и развития, который входит в группу ВБ

Заемные средства пойдут на:

создание и введение в эксплуатацию Государственного аграрного реестра;

инвентаризацию земель государственной собственности и внесение их в Госземкадастр;

подготовку методологии разработки планов землепользования громад;

спутниковое картографирование территории Украины;

усиление системы государственного контроля на границе Украины с учетом требований ЕС;

разработку интерактивной информационной системы о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта;

создание автоматизированной системы для оповещения об изменениях в Госземкадастре;

повышение осведомленности владельцев и пользователей земучастков о правах на землю и способах их защиты.

Проект будет реализован рамках Стратегии содействия привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство на период до 2023 года.

Напомним, что 9 июня Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 млрд долларов.

Утверждение программы позволяет немедленно выплаты Украине первый транш кредита (около 2,1 млрд долларов). Остаток разделят еще на 4 транша.