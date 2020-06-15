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Украина начала реализацию программы под заем Всемирного банка на $200 млн

Проект призван увеличить инвестиции в сельское хозяйство.

Украина начала реализацию программы под заем Всемирного банка на $200 млн
Фото: LB.ua

Украина начала реализацию программы ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство, в рамках которого будет получен заем Всемирного банка на $200 млн.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Договор о займе был подписан в августе 2019 года, он вступил в силу 20 мая 2020 года после завершения всех внутренних процедур. Деньги выделит Международный банк реконструкции и развития, который входит в группу ВБ

Заемные средства пойдут на:

  • создание и введение в эксплуатацию Государственного аграрного реестра;
  • инвентаризацию земель государственной собственности и внесение их в Госземкадастр;
  • подготовку методологии разработки планов землепользования громад;
  • спутниковое картографирование территории Украины;
  • усиление системы государственного контроля на границе Украины с учетом требований ЕС;
  • разработку интерактивной информационной системы о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта;
  • создание автоматизированной системы для оповещения об изменениях в Госземкадастре;
  • повышение осведомленности владельцев и пользователей земучастков о правах на землю и способах их защиты.

Проект будет реализован рамках Стратегии содействия привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство на период до 2023 года.

Напомним, что 9 июня Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 млрд долларов.

Утверждение программы позволяет немедленно выплаты Украине первый транш кредита (около 2,1 млрд долларов). Остаток разделят еще на 4 транша.

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