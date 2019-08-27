По окончанию саммита G7 приняли декларацию, один из пунктов которой касается Украины
По окончанию саммита G7 приняли декларацию, один из пунктов которой касается Украины
Неожиданное продолжение
Неожиданное продолжение
Уголовное дело по сенсорной кнопке инициировал первый замглавы аппарата Рады
Уголовное дело по сенсорной кнопке инициировал первый замглавы аппарата Рады
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Украина: Эволюция достоинства"
В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Украина: Эволюция достоинства"
На Донбассе погиб второй военный за сутки
На Донбассе погиб второй военный за сутки
СБУ и ГБР проводят следственные действия в Раде из-за сенсорной кнопки
СБУ и ГБР проводят следственные действия в Раде из-за сенсорной кнопки
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Народна депутатка від "Слуги народу" Анна Коваленко: "Усі причетні до корупційних схем в оборонці мають сидіти"
Народна депутатка від "Слуги народу" Анна Коваленко: "Усі причетні до корупційних схем в оборонці мають сидіти"
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Всемирный банк выделит Украине $200 млн на проект ускорения инвестиций в сельское хозяйство

Деньги пойдут на новый аграрный кадастр и спутниковое картографирование.

Всемирный банк выделит Украине $200 млн на проект ускорения инвестиций в сельское хозяйство
Фото: minfin.gov.ua

Всемирный банк решил выделить Украине заем в размере $200 млн на проект по ускорению частных инвестиций в сельское хозяйство.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина Украины.

Договор о займе подписали министр Оксана Маркарова и директор Всемирного банка в делах Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен. Деньги выделит Международный банк реконструкции и развития, который входит в группу ВБ.

Деньги пойдут на:

  • создание и введение в эксплуатацию Государственного аграрного реестра;
  • инвентаризацию земель государственной собственности и внесение их в Госземкадастр;
  • подготовку методологии разработки планов землепользования громад;
  • спутниковое картографирование территории Украины;
  • усиление системы государственного контроля на границе Украины с учетом требований ЕС;
  • разработку интерактивной информационной системы о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта;
  • создание автоматизированной системы для оповещения об изменениях в Госземкадастре;
  • повышение осведомленности владельцев и пользователей земучастков о правах на землю и способах их защиты.

"Украина, которую когда-то называли житницей Европы, а сейчас имеет потенциал стать глобальным поставщиком продуктов для мира, требует таких проектов, как этот, в частности, для подготовки земельной реформы и прозрачного открытия рынка земли", - прокомментировала подписание договора Маркарова.

Проект будет реализован рамках Стратегии содействия привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство на период до 2023 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также