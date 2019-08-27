Всемирный банк выделит Украине $200 млн на проект ускорения инвестиций в сельское хозяйство

Деньги пойдут на новый аграрный кадастр и спутниковое картографирование.

Всемирный банк решил выделить Украине заем в размере $200 млн на проект по ускорению частных инвестиций в сельское хозяйство.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина Украины.

Договор о займе подписали министр Оксана Маркарова и директор Всемирного банка в делах Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен. Деньги выделит Международный банк реконструкции и развития, который входит в группу ВБ.

Деньги пойдут на:

создание и введение в эксплуатацию Государственного аграрного реестра;

инвентаризацию земель государственной собственности и внесение их в Госземкадастр;

подготовку методологии разработки планов землепользования громад;

спутниковое картографирование территории Украины;

усиление системы государственного контроля на границе Украины с учетом требований ЕС;

разработку интерактивной информационной системы о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта;

создание автоматизированной системы для оповещения об изменениях в Госземкадастре;

повышение осведомленности владельцев и пользователей земучастков о правах на землю и способах их защиты.

"Украина, которую когда-то называли житницей Европы, а сейчас имеет потенциал стать глобальным поставщиком продуктов для мира, требует таких проектов, как этот, в частности, для подготовки земельной реформы и прозрачного открытия рынка земли", - прокомментировала подписание договора Маркарова.

Проект будет реализован рамках Стратегии содействия привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство на период до 2023 года.