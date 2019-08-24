В "Мотор Сич" прокомментировали покупку предприятия Китаем

"Китайские компании уже купили акции, теперь решение за АМКУ".

Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку о покупке более 50% акций завода "Мотор Сич". Об этом сообщил директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш, передает "Громадське".

"Китайские компании уже купили акции. Теперь решение за АМКУ, когда оно будет - мы не знаем", - сказал Малыш.

При этом директор по связям с общественностью не подтвердил информацию американского делового издания The Wall Street Journal о возможной продаже завода китайской компании Beijing Skyrizon Aviation.

Ранее издание сообщило, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Киев на следующей недели, чтобы переубедить руководство предприятия не подписывать соглашение о продаже.

По мнению американской стороны, продажа завода, как одного из главных мировых производителей двигателей для авиационной промышленности, в разы повысит оборонительные способности Китая.

Запорожское ОАО "Мотор Сич" - одно из крупнейших предприятий в мире по выпуску двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. В числе ключевых акционеров - Вячеслав Богуслаев, народный депутат Украины VII и VIII созывов (ранее - председатель правления и генеральный директор, а с 2006 года - председатель совета директоров, почетный президент ОАО "Мотор Сич"). Входит в сотню самых богатых украинцев.