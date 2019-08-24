В Нацбанке рассказали о самых распространенных в Украине фальшивых купюрах

Чаще всего в Украине обнаруживают подделки купюр номиналом 500 грн.

Большинство (99%) изъятых из обращения в первом полугодии 2019 года поддельных банкнот гривны приходилось на банкноты четырех номиналов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, чаще всего изымались банкноты следующих номиналов:

500 грн (50% от общего количества изъятых подделок);

100 грн (24%);

200 грн (14%);

50 грн (11%).

Отмечается, что чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций.

По данным НБУ, большинство изъятых поддельных банкнот изготовлено с помощью струйных принтеров - 93%. Подделки, изготовленные лазерными принтерами и с помощью цветных копировальных аппаратов, составляли 6%, полиграфическим способом - 1%.

Сумма подделки банкнот гривны за первое полугодие 2019 по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 26% и 20% соответственно.