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В Киеве задержали фальшивомонетчиков почти с 1 млн поддельных евро

Правоохранители изъяли почти 2000 купюр с признаками подделки номиналом по 500 евро.

В Киеве задержали фальшивомонетчиков почти с 1 млн поддельных евро
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители задержали в Киеве группу лиц, подозреваемых в изготовлении, хранении и сбыте поддельной иностранной валюты в столице.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Во время досудебного расследования проведен контроль за совершением преступления в виде оперативной закупки. В ходе проведения второго этапа спецоперации злоумышленники были задержаны и проведен обыск в помещении, где сбывали поддельную иностранную валюту. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли почти 2 тыс. купюр с признаками подделки номиналом по 500 евро на общую сумму 998 тыс. евро", - говорится в сообщении.

Задержанным объявлено подозрение по части 2 статье 199 Уголовного кодекса (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи).

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

По данным спикера прокуратуры Надежды Максимец, задержаны три человека.

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