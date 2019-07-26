С начала суток обстрелы на Донбассе не зафиксированы

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано, потерь с украинской стороны нет. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Накануне в районе проведения ООС представителями Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил раскрыто 2 грабежа, 4 кражи, 2 мошенничества, 1 факт незаконного обращения с огнестрельным оружием и 20 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.

По подозрению в участии в составе вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников задержаны и переданы в правоохранительные органы 2 человека. Выявлено 29 административных правонарушений.

Напомним, с 21 июля в зоне ООС объявлено "хлебное перемирие", с момента его вступления в силу зафиксировано только три обстрела: это рекордный показатель с начала боевых действий в 2014 году.