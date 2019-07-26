В Бердянске водолазы нашли тело пропавшего таксиста

Подозреваемые - трое пассажиров, с которыми погибший ехал из Бердянска в Токмак.

Тело таксиста, пропавшего в понедельник, нашли на дне пруда в одном из сел Запорожской области. Об этом сообщило местное издание "Бердянск 24" со ссылкой на данные полиции.

Издание сообщает, что водителя ударили по голове и задушили. Затем злоумышленники отвезли тело к затопленному Стульневскому карьеру, привязали к нему камень и бросили в воду.

По данным полиции, личности троих злоумышленников установлены, ими оказались ранее судимые граждане 1991, 1994 и 2001 годов рождения. По поводу незаконного завладения авто им вручены подозрения, после обнаружения тела полиция зарегистрировала также производство по статье "умышленное убийство".

Погибшему Ивану Панченко было 34 года. 22 июля в Бердянске он подобрал на улице троих пассажиров и после чего перестал выходить на связь. Автомобиль Панченко нашли у затопленного карьера.