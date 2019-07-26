МВД открыло более 500 дел за нарушения на выборах

Системных нарушений не было, уголовные производства связанны с избирательной кампанией.

Полиция зарегистрировала 10,6 тыс. заявлений и сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду. Всего правоохранители открыли 516 уголовных производств. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает «Интерфакс-Украина».

"Никаких системных нарушений правопорядка не произошло. Были нарушения, связанные с избирательной кампанией. Зарегистрировано 10,6 тыс. заявлений и сообщений о нарушениях, открыто 516 уголовных производств, составлено почти 1,5 тыс. административных протоколов", - сообщил Яровой на видеоселекторном совещании в пятницу, цитирует его сайт Нацполиции.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. По состоянию на утро 26 июля ЦИК обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу.

Так, по результатам обработки 99,9% протоколов, выборы выигрывает президентская партия "Слуга народа" (43,16%). На втором месте - партия "Оппозиционная Платформа - За жизнь" (13,05%), на третьем - ВО "Батькивщина" (8,18%).

Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" набрала 8,10%, партия Святослава Вакарчука "голос" - 5, 82%.

24 июля сообщалось, что по фактам нарушений, зафиксированных в ходе парламентских выборов, правоохранители возбудили более 300 уголовных дел.