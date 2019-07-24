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Полиция возбудила более 300 уголовных дел за нарушения на выборах

Серьезных нарушений на выборах правоохранители не зафиксировали.

Полиция возбудила более 300 уголовных дел за нарушения на выборах
Артем Шевченко
Фото: Artem Shevchenko / Facebook

По фактам нарушений, зафиксированных в ходе парламентских выборов, возбудили более 300 уголовных дел.

Об этом в эфире заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает Громадське.

По его словам, количество уголовных производств еще увеличивается, их "может уже" более 350.

"Но главные результаты по расследованию уголовных производств еще впереди, я имею в виду в виде подозрений и обвинительных актов в суд", - добавил Шевченко.

Он отметил, что в целом система МВД справилась с проведением выборов.

"У нас фактически не было каких-то чрезвычайных, серьезных или критических инцидентов или пострадавших существенно после каких-то насильственных действий. И собственно насильственных действий фактически почти не было. Нарушения были, но это не критично. Не было насилия, не было столкновений, не было крови, не было столкновений - это главное", - подчеркнул Шевченко.

Ранее в МВД сообщили, что правоохранители не зафиксировали системных нарушений во время избирательного процесса.

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