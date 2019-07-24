Зеленский поговорил с премьером Италии об украинском нацгвардейце Маркиве

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальии Джузеппе Конте.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

В ходе разговора собеседники обсудили недавний приговор суда г. Павия гражданину Украины, военнослужащему Нацгвардии Украины Виталию Маркиву по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

"Глава государства предложил правовую помощь Украины в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти Андреа Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудиили развитие торгово-экономических отношений двух стран и межчеловеческих контактов.

"Глава государства поблагодарил Италию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив важность сохранения режима санкций в отношении РФ как действенного механизма обеспечения выполнения Москвой Минских договоренностей", - сообщают в Офисе президента.

Отмечается, что Конте поздравил Зеленского с убедительной победой на выборах. В ответ глава государства пригласил президента Италии посетить Украину с визитом.

Напомним, 12 июля суд города Павиа (Италия) приговорил к 24 годам лишения свободы украинского военного Национальной гвардии Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе. Жестокость приговора удивила даже прокурора, который просил 17 лет заключения.

Украина обжалует приговор и будет добиваться оправдания украинца. Президент Владимир Зеленский поручил руководству МИДа и ГПУ срочно заняться возвращением Маркива в Украину.