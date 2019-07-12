Апелляция по делу Маркива будет подана после получения мотивационной части приговора, - посол

Посол Украины в Италии уверен, что в апелляционном суде у Маркива "будут шансы".

Украина будет обжаловать решение павийского суда по делу нацгвардейца Маркива после получения мотивационной части. Об этом в комментарии LB.ua сообщила посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

"Я уверен, что как только будет получена мотивационная часть сегодняшнего решения, то будет подана апелляция. Уверен, что в апелляционном правосудии будут шансы", - сказал Перелыгин.

Дипломат пояснил, что без мотивационной части адвокатам не к чему апеллировать.

По словам свидетелей нынешнего процесса, после существования такого феномена как итальянское правосудие, сегодня родился новый феномен - "павийское правосудие".

Напомним, суд итальянской Павии сегодня приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения, признав его виновным в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли в 2014 году на Донбассе.