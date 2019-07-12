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​В Швейцарии суд обязал мужчину звукоизолировать курятник из-за шумного петуха

Соседи документально зафиксировали, насколько громко и часто птица кукарекала по ночам.

​В Швейцарии суд обязал мужчину звукоизолировать курятник из-за шумного петуха
Фото: nzz.ch/zuerich

 В Швейцарии суд обязал хозяина петуха обеспечить звукоизоляцию куятника, поскольку громкое пение птицы мешало соседям.

Об этом сообщило местное издание Neue Zurcher Zeitung.

Соседи владельца петуха документально зафиксировали, насколько громко и часто птица кукарекала по ночам. По их данным, в некоторые дни петух кричал каждые 5-10 минут, а громкость его крика на расстоянии 15 метров достигала 84 дБ.

Суд удовлетворил иск соседей и обязал хозяина птицы обеспечить тишину с 10 часов вечера до 8 утра в будние дни и субботу, а по воскресеньям - с 10 вечера до 9 утра.

Напомним, в Базилии полиция конфисковала у наркоторговцев попугая-сообщника, которого обучили "стоять на шухере".

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