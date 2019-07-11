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Иранские корабли пытались остановить британский танкер

На прошлой неделе Британия задержали танкер с иранской нефтью.

Иранские корабли пытались остановить британский танкер
Фото: vesselfinder.com

Иранские корабли попытались остановить британский нефтяной танкер в Ормузском проливе, пишет "Би-би-си" со ссылкой на правительство Великобритании.

Инцидент произошел в среду: три иранских катера попытались помешать проходу коммерческого судна British Heritage, но вынуждены были отступить, когда этого потребовал экипаж сопровождавшего танкер фрегата HMS Montrose.

Это случилось спустя неделю после того, как британские морпехи задержали танкер с иранской нефтью в Гибралтарском проливе. Власти Гибралтара, заморской территории Великобритании, считают, что танкер вез сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии, что является нарушением санкций, введенных ЕС и США.

В то же время иранское агентство Fars сообщает, что Корпус стражей Исламской революции Ирана отрицает свою причастность к произошедшему.

Через Ормузский пролив, соединяющий Персидской и Оманский заливы, проходит треть мировой нефти, транспортируемой морским путем. Баб-эль-Мандебский пролив у входа в Красное море также является одним из самых важных в мире судоходных маршрутов.

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