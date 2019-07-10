Британия в ООН призвала РФ пустить наблюдателей в аннексированный Крым

Мониторинговая миссия ООН не имеет доступа к полуострову и обеспокоена притеснениями крымских татар.

Під час наради Ради Безпеки ООН щодо напруженості між Росією та Україною в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку New Йорк, США, 26 листо

Великобритания призывает РФ разрешить наблюдателям от международных организаций въезд на территорию оккупированного Крыма и требует освободить всех политзаключенных. Такое заявление опубликовано на сайте британского правительства.

Представитель Великобритании в ООН таким образом отреагировал на отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по итогам работы мониторинговой миссии по правам человека в Украине.

"Мы осуждаем Россию за то, что она не смогла соблюсти резолюции 73/263 Генеральной Ассамблеи ООН, и призываем РФ разрешить международным мониторинговым организациям въехать в аннексированный Крым, а также призываем немедленно освободить всех политических заключенных", - заявил представитель Великобритании.

Британия осуждает обыски и арест крымских татар в Симферополе в марте этого года и шокирована сообщениями в СМИ о выборочном задержании людей, несправедливых судах и пытках в оккупированном Крыму.

Британский представитель также отметил, что Лондон очень обеспокоен состоянием здоровья более 70 украинских политзаключенных, которые сейчас содержатся в России, в частности, Павла Гриба и Эдема Бекирова, которым необходима срочная медицинская помощь.

Российская сторона официально не отреагировала на заявление Великобритании.

Напомним, ранее делегация России в парламентской ассамблее ОБСЕ не признала "крымскую резолюцию" ассамблеи.