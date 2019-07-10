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Тимошенко: наведения порядка надо начинать с устранения коррупционных схем

"44% экономики Украины - в тени".

Тимошенко: наведения порядка надо начинать с устранения коррупционных схем
Фото: ba.org.ua

Общий аудит сделанного предыдущей властью, наведение порядка в управлении и привлечения к ответственности всех, причастных к хищению госимущества, не только создаст предпосылки для изменений, которые ждут украинцы, но и обеспечит эти изменения необходимыми финансовыми ресурсами. Об этом Юлия Тимошенко сказала во время презентации стратегического плана «Надо действовать», которая сегодня проходит в Киеве.

По ее словам, начинать нужно со слома коррупционных схем старой власти. Лидер «Батькивщины» напомнила, что, по оценкам МВФ, 44% экономики Украины - в тени, и предложила несколько шагов для «детенизации».

Во-первых, речь идет о введении новой налоговой системы с изменением базы. В частности, будет отменено 37 квазиналогов и сборов, НДС будет заменен налогом на реализацию, а налог на прибыль - налогом на выведен капитал. Для сельхозпроизводителей будет введен единый налог на гектар земли, отметила Юлия Тимошенко.

Второе направление действий - деофшоризация. «Батькивщина» соответствующие законопроекты, которые полностью закроют вывода средств в оффшорные зоны. Их принятие даст дополнительно в доходную часть бюджета 130 млрд грн, а это половина Пенсионного фонда, сказала Председатель партии.

Важной для борьбы с коррупцией станет также внедрение программы «Контрабанда-стоп». Подобная программа работала во времена премьерства Юлии Тимошенко, и обеспечила рост доходов бюджета от импорта товаров и услуг вдвое.

Как отметила лидер «Батькивщины», необходимо правильно организовать систему электронного взаимодействия с соседними государствами и исключить манипуляции с таможенными декларациями.

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