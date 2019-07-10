Парубий призвал военных самостоятельно выйти на парад ко Дню Независимости

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал военных самостоятельно выйти на парад в Киеве на День Независимости Украины. Об этом он сообщил на заседании Рады.

"Чтобы почтить бессмертный подвиг украинских героев призываю всех, кто боролся и воевал за волю Украины, участников Революции достоинства, ветеранов российско-украинской войны, волонтеров, военных 24 августа 19-го года выйти на Крещатик и пройти парадом Независимости главной улицей страны", - заявил Парубий.

Он также подчеркнул, что лично посетит этот парад и признался, что был ошарашен решением президента Владимира Зеленского о его отмене. "Но будет ли парад - не им решать", - добавил Парубий.

Напомним, 9 июля Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором сообщил, что вместо традиционного парада ко Дню Независимости в Киеве, он выделит 300 млн гривен на премии военнослужащим, а сам праздник "приобретет новый формат".