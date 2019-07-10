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Зеленский уволил 70 глав райадминистраций за один день

Уволены главы РГА в 16 областях и г. Киеве.

Зеленский уволил 70 глав райадминистраций за один день
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский издал во вторник распоряжения об увольнении с должностей 70 глав районных государственных администраций.

Об этом свидетельствуют распоряжения президента от 9 июля №76-№146 включительно.

Причиной увольнений указывается окончание срока полномочий предыдущего президента Украины.

Зеленский уволил глав РГА в 16 областях и г. Киеве.

Напомним, 8 июля Владимир Зеленский уволил глав четырех районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.

1 июля Зеленский уволил пятерых глав райадминистраций в Киевской области.

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