Зеленский уволил 70 глав райадминистраций за один день

Уволены главы РГА в 16 областях и г. Киеве.

Президент Владимир Зеленский издал во вторник распоряжения об увольнении с должностей 70 глав районных государственных администраций.

Об этом свидетельствуют распоряжения президента от 9 июля №76-№146 включительно.

Причиной увольнений указывается окончание срока полномочий предыдущего президента Украины.

Зеленский уволил глав РГА в 16 областях и г. Киеве.

Напомним, 8 июля Владимир Зеленский уволил глав четырех районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.

1 июля Зеленский уволил пятерых глав райадминистраций в Киевской области.