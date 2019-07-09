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Руководитель ГФС уволил глав четырех западных таможен

Власов принял решение "по результатам совещания в Ужгороде" во главе с президентом.

Руководитель ГФС уволил глав четырех западных таможен
Александр Власов
Фото: facebook

Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Александр Власов уволил руководителей Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможен.

Об этом Власов сообщил в Facebook.

"По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от выполнения обязанностей руководителей четырех таможен западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой. Эту работу будут выполнять профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ГФС", - написал и. о. главы ведомства.

Как сообщалось, 6 июля во время совещания таможенников на КПП "Ужгород" президент Владимир Зеленский попросил уволиться руководителей четырех западных таможен.

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук во время совещания отметил, что Украина превратилась в мировой хаб поставки нелегальных сигарет в Европу, которые поступают даже из ОАЭ и Китая. Кроме того, по его словам, на украинской таможне процветает контрабандный ввоз в Украину брендовых товаров.

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