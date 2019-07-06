Президент Владимир Зеленский попросил написать заявления на увольнение руководителей четырех западных таможен. Об этом глава государства сообщил в Ужгороде во время рабочей поездки.

Во время совещания таможенников на КПП "Ужгород" Зеленский попросил руководителей таможен рассказать, как они борются с контрабандой.

"Мне кажется, что мы очень долго и много лет слышим, что нам надо делать и не делаем. Мужчины, мы же мужскую беседу ведем? Скажите, пожалуйста, если вы не можете остановить контрабанду, почему вы не уволитесь? Если вы не можете это остановить, зачем вы там работаете? Очень маленькие заработные платы. Зачем вы это делаете?", - спросил Зеленский.

Вместо начальника Закарпатской таможни, которого не было на совещании, слово взял его заместитель, которого Зеленский жестко отчитал.

Как пишет Mukachevo.net, во время совещания президент призвал руководителей Закарпатской, Волынской, Львовской и Черновицкой областей за два дня написать заявления на увольнение самостоятельно. Иначе он будет требовать от и.о. председателя ГФС Александра Власова уволить их.

"У нас нет времени ... У нас всего пять лет. Слушайте, это мычания уже тут стоит. Если можно, я думаю, что главные сложности - это люди. У меня к вам просьба: написать заявления об увольнении", - сказал Зеленский.

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук во время совещания отметил, что Украина превратилась в мировой хаб поставки нелегальных сигарет в Европу, которые поступают даже из ОАЭ и Китая. Кроме того, по его словам, на украинской таможне процветает контрабандный ввоз в Украину брендовых товаров.

"Главный месседж, с которым команда президента приехала на границу: "наверх уже заносить не надо, и перевозить тоже не надо". По планам команды президента, борьба с контрабандой позволит рассчитаться по международным кредитным обязательствам ", - цитирует издание Гончарука.

Напомним, сегодня Зеленский назначил нового председателя Закарпатской области. Им стал мукачевский бизнесмен Игорь Бондаренко.