Зеленский назначил нового председателя Закарпатской области

Им стал мукачевский бизнесмен Игорь Бондаренко.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового председателя Закарпатской ОГА. Им стал бизнесмен Игорь Бондаренко. Об этом говорится в указе №492, опубликованном на сайте президента в воскресенье, 6 июля.

"Назначить Бондаренко Игоря Самойловича председателем Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

Предыдущим указом - №491 - Президент освободил Ивана Дурана от временного исполнения обязанностей председателя Закарпатской облгосадминистрации.

Нового руководителя области Зеленский представил в Ужгороде во время рабочей поездки. Также глава государства выдал новоназначенному чиновнику удостоверение главы ОГА.

Бондаренко родился в Крыму в 1964 году, является владельцем и основателем сети кондитерских на Закарпатье. Ранее сообщалось, что Бондаренко также владеет компанией "Конфакто".

Напомним, с 2015 по 2019 годы Закарпатскую область возглавлял Геннадий Москаль.

Ранее сообщалось, что Львовскую область возглавил юрист Маркиян Мальский, главой Ивано-Франковской облгосадминистрации планируют назначить бывшего директора Бурштынской ТЭС Дениса Шмыгаля.