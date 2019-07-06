Тетяна Острікова: «Гройсман був змушений “злити” Продана»
Тетяна Острікова: «Гройсман був змушений “злити” Продана»
Генпрокуратура ходатайствует в суде об аресте всего имущества Виктора Ющенко (обновлено)
Генпрокуратура ходатайствует в суде об аресте всего имущества Виктора Ющенко (обновлено)
​В Любече нардеп Микитась ударил главу ОТГ и разбил его телефон (обновлено)
​В Любече нардеп Микитась ударил главу ОТГ и разбил его телефон (обновлено)
Глава Госкино обратился к Зеленскому по поводу сериала "Сваты"
Глава Госкино обратился к Зеленскому по поводу сериала "Сваты"
Татьяна Слипачук: "Давление на членов ЦИК происходит постоянно..."
Татьяна Слипачук: "Давление на членов ЦИК происходит постоянно..."
Чемпионка Евроигр высказалась насчет смены гражданства после оскорблений президента велофедерации
Чемпионка Евроигр высказалась насчет смены гражданства после оскорблений президента велофедерации
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Битва за Київ: підготовчий раунд
Битва за Київ: підготовчий раунд
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
ГлавнаяПолитика

Кандидат на пост председателя Львовской ОГА возглавит Ивано-Франковскую область

Денис Шмыгаль ранее занимал должность директора Бурштынской ТЭС.

Кандидат на пост председателя Львовской ОГА возглавит Ивано-Франковскую область
Денис Шмыгаль
Фото: facebook.com / Денис Шмыгаль

Президент Украины Владимир Зеленский назначит одного из кандидатов на пост главы Львовской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА. Об этом он сообщил во Львове во время представления нового председателя ЛОГА, передает Интерфакс-Украина.

"Мы видим его главой Ивано-Франковской области… Мы решили, но еще нет указа", - сказал Зеленский.

Денис Шмыгаль родился во Львове в 1975 году. 

С января 2018 года занимал должность директора Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"). До этого занимал возглавлял департамент экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходов во Львовской области.

Губернатором Ивано-Франковской области с 2014 года был Олег Гончарук.

Напомним, сегодня Зеленский назначил главой Львовской ОГА юриста Маркияна Мальского.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также