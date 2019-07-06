Кандидат на пост председателя Львовской ОГА возглавит Ивано-Франковскую область

Президент Украины Владимир Зеленский назначит одного из кандидатов на пост главы Львовской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА. Об этом он сообщил во Львове во время представления нового председателя ЛОГА, передает Интерфакс-Украина.

"Мы видим его главой Ивано-Франковской области… Мы решили, но еще нет указа", - сказал Зеленский.

Денис Шмыгаль родился во Львове в 1975 году.

С января 2018 года занимал должность директора Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"). До этого занимал возглавлял департамент экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходов во Львовской области.

Губернатором Ивано-Франковской области с 2014 года был Олег Гончарук.

Напомним, сегодня Зеленский назначил главой Львовской ОГА юриста Маркияна Мальского.