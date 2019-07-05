Глава Госкино обратился к Зеленскому по поводу сериала "Сваты"
Глава Госкино обратился к Зеленскому по поводу сериала "Сваты"
Чемпионка Евроигр высказалась насчет смены гражданства после оскорблений президента велофедерации
Чемпионка Евроигр высказалась насчет смены гражданства после оскорблений президента велофедерации
Битва за Київ: підготовчий раунд
Битва за Київ: підготовчий раунд
В Киевской области убили гардеробщицу Верховной Рады
В Киевской области убили гардеробщицу Верховной Рады
Тетяна Острікова: «Гройсман був змушений “злити” Продана»
Тетяна Острікова: «Гройсман був змушений “злити” Продана»
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
«Баварська зрада» та боротьба за крісло голови Єврокомісії
«Баварська зрада» та боротьба за крісло голови Єврокомісії
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
ГлавнаяПолитика

Суд запретил мэру Василькова появляться на работе и выезжать за границу

Сабадаш подозревается в причастности к подкупу избирателей на выборах президента.

Суд запретил мэру Василькова появляться на работе и выезжать за границу
Владимир Сабадаш
Фото: uainfo.org

Печерский районный суд запретил мэру города Васильков Киевской области Владимиру Сабадашу появляться на работе и обязал сдать загранпаспорт для выезда за границу.

Об этом говорится в материалах суда.

Также суд запретил мэру, подозреваемому в причастности к подкупу избирателей в интересах одного из кандидатов в Президенты за средства государственного бюджета, общаться со свидетелями по делу, в частности с сотрудниками Васильковского горсовета Киевской области и сотрудниками исполкома.

Свое решение суд вынес 26 июня.

Как сообщалось, суд отстранил от должности мэра Василькова Сабадаша. В апреле полиция начала уголовное производство по факту подкупа избирателей в интересах одного из кандидатов в Президенты Украины под видом городской бюджетной программы "Забота", где людям раздавали по тысяче гривен. Сабадашу объявлены подозрения по трем статьям УК.

Напомним, мэр Василькова Сабадаш подозревается в растрате госимущества. 19 апреля 2019 года ему сообщили о подозрении за безосновательную выплату материальной помощи перед выборами.

В мае заместителя Сабадаша задержали при получении взятки от представителя землеустроительной организации за возобновление госрегистрации пяти земельных участков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Українські новини"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также