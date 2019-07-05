Суд запретил мэру Василькова появляться на работе и выезжать за границу

Сабадаш подозревается в причастности к подкупу избирателей на выборах президента.

Печерский районный суд запретил мэру города Васильков Киевской области Владимиру Сабадашу появляться на работе и обязал сдать загранпаспорт для выезда за границу.

Об этом говорится в материалах суда.

Также суд запретил мэру, подозреваемому в причастности к подкупу избирателей в интересах одного из кандидатов в Президенты за средства государственного бюджета, общаться со свидетелями по делу, в частности с сотрудниками Васильковского горсовета Киевской области и сотрудниками исполкома.

Свое решение суд вынес 26 июня.

Как сообщалось, суд отстранил от должности мэра Василькова Сабадаша. В апреле полиция начала уголовное производство по факту подкупа избирателей в интересах одного из кандидатов в Президенты Украины под видом городской бюджетной программы "Забота", где людям раздавали по тысяче гривен. Сабадашу объявлены подозрения по трем статьям УК.

Напомним, мэр Василькова Сабадаш подозревается в растрате госимущества. 19 апреля 2019 года ему сообщили о подозрении за безосновательную выплату материальной помощи перед выборами.

В мае заместителя Сабадаша задержали при получении взятки от представителя землеустроительной организации за возобновление госрегистрации пяти земельных участков.