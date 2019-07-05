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​В Любече нардеп Микитась ударил главу ОТГ и разбил его телефон

ГБР открыло уголовное дело по статье "хулиганство".

​В Любече нардеп Микитась ударил главу ОТГ и разбил его телефон
Максим Микитась
Фото: maxim-mikitas.com

В Любече Черниговской области между нардепом и кандидатом по 206-му округу Максимом Микитасем и председателем ОТГ Сергеем Пинчуком произошла перепалка.

Видео опубликовал сайт "UA:Чернигов".

На видео, снятом в помещении поселкового совета, Микитась ругается на Пинчука и грозит ему тюрьмой. Перепалка продлолжается, после чего Пинчук берет телефон и звонит в полицию. После этого Микитась отбирает у него мобильный телефон и бросает его об стену.

Пинчук рассказал, что после инцидента он вызвал скорую".

В полиции области подтвердили, что по данному конфликту поступал вызов. Правоохранители прибыли на место и опросили свидетелей. Сейчас он ждут следователей Госбюро расследований.

ГБР начало досудебное расследование по факту совершения хулиганских действий народным депутатом, сообщается на сайте ведомства.

"По предварительной информации, народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения. Уголовное производство открыто по статье 296 УК (хулиганство). Процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2017 года Микитась а также нардеп Александр Супруненко в депутатскую группу "Воля народа", чем помогли ей избежать роспуска.

Микитась  - крупный киевский застройщик. С июня 2010 года возглавлял Украинскую  Государственную строительную корпорацию "Укрбуд". Депутат Киевского горсовета 7-го созыва (2014-2015 гг.), вице-президент Академии строительства Украины, кадидат экономических наук.

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