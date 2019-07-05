Начальником криминальной полиции Киева назначен Герман Приступа

В 2016 году он был одним из руководителей трагической спецоперации в Княжичах.

Новым заместителем начальника Национальной полиции в Киеве назначили Германа Приступу, он же будет руководить управлением криминальной полиции столицы.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Герман Приступа родился в 1964 году в Горловке Донецкой области. С 1991 года он работал в оперативных подразделениях, а в 2014 году возглавил Дзержинский городской отдел ГУМВД области. В декабре 2015 года он был переведен в Киев.

Приступа вместе с Андреем Крищенко и группой офицеров-добровольцев с 11 до 14 апреля 2014 года, три дня обороняли здание Горловского УВД от сепаратистов. После захвата управления боевиками Крищенко и Приступа сорвали флаг так называемой "ДНР" над зданием и снова подняли флаг Украины. За это и Крищенко и Приступу жестоко избили. Приступа награжден орденом "За мужество".

Приступа также был одним из руководителей трагической спецоперации в селе Княжичи в ночь на 4 декабря 2016 года. Во время ее проведения началась перестрелка, в ходе которой погибли двое полицейских разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и командир группы спецназа КОРДа, пишет "Цензор.Нет".

Руководители спецоперации допустили многочисленные нарушения и ошибки. В частности, не сообщили о проведении специальных мероприятий полицию Киевщины и ошиблись с домом, который должны были грабить преступники.

По информации собеседников, участвовавших в спецоперации, Приступа лично разрабатывал план операции по задержанию злоумышленников в Княжичах. Соответствующие документы есть в распоряжении журналистов. Также Приступа приезжал в Княжичи за день до перестрелки. Вместе с тогдашним начальником уголовного розыска столицы Леонидом Курятой они уговаривали местного бизнесмена устроить в его доме засаду.

После трагедии в Княжичах руководство Нацполиции провело служебное расследование. К ответственности привлекли руководство киевской полиции, в том числе Приступу. "По результатам служебного расследования мне объявили неполное служебное соответствие. Но взыскание с меня уже снято, оно действовало в течение года", - пояснил Приступа.