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Закон о люстрации не понадобится, если привлечь коррупционеров к ответственности, - Тимошенко

После отстранения от должностей чиновники не понесли никакой ответственности.

Закон о люстрации не понадобится, если привлечь коррупционеров к ответственности, - Тимошенко
Фото: ba.org.ua

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что законы о люстрации будут не нужны, если привлечь к ответственности всех виновных в коррупции. Об этом она заявила в эфире телеканала "1+1".

"Мы голосовали закон о люстрации, чтобы убрать от власти тех, кто был причастен к коррупции, хищениям государственных ресурсов, событиям на Майдане, чтобы начать расследование их деятельности и довести дело до приговоров, - напомнила лидер "Батькивщины". - Но следующие шаги так и не были сделаны. И люстрация фактически была сведена к пиару власти".

Только так можно объяснить тот факт, что президентом стал Петр Порошенко - человек, который работал в правительстве Азарова-Януковича министром экономики, подчеркнула Председатель партии.

"Сегодня эту власть отстранили от руля. Нам что, принимать новый закон о люстрации?" - спросила Тимошенко.

Она подчеркнула, что обществу нужны не громкие события, которые не будут иметь последствий, а привлечение виновных в коррупции к ответственности.

По словам лидера "Батькивщины", за 5 лет в Украине так и не построено честное следствие, а суды остались "карманными".

"Нам нужна прокуратура, которую не возглавляют кумовья или сваты, которая не является частью всех коррупционных сделок. Нам нужна Служба безопасности, в которой не будет подразделений, которые пытают бизнес и получают взятки от них. Уберите из СБУ неестественную для них функцию - проверять бизнес. Им эту функцию оставили, потому что там все и в деле, и доле. Реальные изменения в силовых структурах не надо заменять законом о люстрации", - подытожила политик.

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