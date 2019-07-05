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Мир на Донбассе может быть только при введении миротворцев на границу, - генерал-лейтенант Забродский

Отведение войск у Станицы Луганской создало риски захвата российско-террористическими войсками новых украинских территорий.

Мир на Донбассе может быть только при введении миротворцев на границу, - генерал-лейтенант Забродский
Фото: eurosolidarity.org

Мир в Донбассе может быть установлен только на украинских условиях - прежде всего, путем введения миротворцев на государственную границу, а не только на линию соприкосновения. Об этом в эфире программы «Право на власть» заявил генерал-лейтенант, командующий десантно-штурмовыми войсками, кандидат в народные депутаты от партии «Европейская Солидарность» Михаил Забродский.

«Контроль поставок топлива, оружия, боеприпасов, контроль перемещения людей, в том числе незаконных вооруженных формирований, разоружения незаконных формирований, затем - выборы на общегосударственных началах», - детализировал Михаил Забродский.

Он также отметил, что отвод войск в районе Станицы Луганской создало риски захвата российско-террористическими войсками новых украинских территорий - поскольку данные украинской разведки не подтверждают выполнение боевиками всех требований, предусмотренных протоколами о разведении войск.

«Сейчас разрыв между нами и ними два километра. Два километра с военной точки зрения - это усложненный контакт на уровне стрелкового оружия. Остальные средства поражения, даже батальонного звена, могут применяться практически без ограничений. Мы почти два километра теоретически расширили серую зону, поскольку подтверждений разведки о том, что противник отошел, нет, есть подтверждение ОБСЕ», - отметил Забродский.

По информации из Луганщины, боевики в спешном порядке готовят железную конструкцию, которая позволит очень быстро ввести в действие городов у Станицы Луганской. «Мост перекрывает барьерный участок под названием река Северский Донец. Сейчас мы отошли на километр вглубь своей территории. Мы создали все условия для того, чтобы упростить противнику форсирование этой водной преграды », - предостерег генерал Забродский. Он также отметил, что в случае форсирования Северского Донца украинские Вооруженные силы дадут отпор сепаратистам, но при этом могут быть значительные человеческие потери с обеих сторон, а также среди гражданского населения.

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