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Командующий ООС Сырский поздравил Краматорск и Славянск с годовщиной освобождения

Пять лет назал силы Антитеррористической операции вытеснили боевиков ДНР.

Командующий ООС Сырский поздравил Краматорск и Славянск с годовщиной освобождения
Фото: Ирэна Скуратовская

Сегодня исполняется 5 лет со дня освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских боевиков. По случаю годовщины жителей этих городов поздравил командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сырский. Поздравление опубликовал пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

"Уважаемые жители Краматорска и Славянска! От имени командования Объединенных сил и от себя лично искренне поздравляю Вас с пятой годовщиной освобождения Краматорска и Славянска от российских оккупационных войск и их пособников!Хочу выразить искренние соболезнования родным и близким военнослужащих Вооруженных Сил, других военных формирований Украины и жителям города, которые отдали жизнь за освобождение городов от врага", - написал Сырский.

5 июля 2014 года благодаря успешным действиям военнослужащих - участников антитеррористической операции и местного населения были освобождены от российско-террористических вооруженных формирований города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

"Сегодня вы чувствуете себя свободными гражданами Украинского государства и хозяевами нашей родной земли. Наша армия изменилась, стала боеспособной и мы, военнослужащие Объединенных сил, никогда больше не позволим захватчикам ступать по нашей земле! Вечная память украинским воинам и гражданским, погибшим во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Востоке страны. Слава и честь защитникам, патриотам, волонтерам и всем, кто не жалея усилий защищает родную землю", - добавил командующий ОС.

Напомним, 5 июля 2014 в 13:00 бойцы-разведчики 2 батальона Национальной гвардии установили над горсоветом Славянска украинский флаг. В тот же день передовые силы Национальной гвардии вошли в Краматорск.

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