Спасатели ликвидировали возникший накануне пожар в заминированном лесу около Станицы Луганской в Луганской области.

Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"4 июля в 19:30 пожар лесной подстилки вблизи с.Колесниковка Станично-Луганского района ликвидирован", - говорится в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

Как сообщалось, 3 июля возле с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 га. Тушение не проводилось в связи с тем, что данная территория заминирована.

Фото: dsns.gov.ua

Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства.

Пиротехники провели работы по разминированию местности, и в 12:30 4 июля пожар был локализован на площади 4,8 га.

Село Колесниковка находится в 12 км к востоку от райцентра, пгт Станица Луганская и выходит к р.Деркул, по которой проходит государственная граница с РФ. В 7 км к югу от села протекает р.Северский Донец, по которой проходит линия размежевания с неподконтрольными правительству отдельными районами Луганской области.