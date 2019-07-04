В Киевской области убили гардеробщицу Верховной Рады

Ее тело нашли в кукурузном поле между двумя поселками.

Полиция открыла уголовное дело по факту убийства женщины, которая работала в Верховной Раде гардеробщицей. Об этом сообщил спикер полиции Киевский области Николай Жукович.

Тело женщины было найдено в кукурузном поле между поселками Вильна и Юровка Киевской области.

"На теле обнаружены следы насилия. Ищем убийц", - сказал Жукович. Он также добавил, что тело женщины направлено на экспертизу. Фамилию погибшей он не назвал, однако по данным пользователей фейсбука, погибшую звали Антонина Шпир.

Поданным фейфбук-сообщества "Киев Оперативный" 29 июня она вышла из маршрутки Фастов-Юровка между поселком Вильна и Юровка и пошла через поле кукурузы и лес в село Дыминовка.

Напомним, в Днепропетровской области суд приговорил к 10 годам лишения свободы 15-летнего подростка, обвиненного в убийстве 13-летней школьницы. Обвиняемый вместе с 13-летней девушкой распивали алкогольные напитки, а затем пошли к пруду на окраине поселка. Здесь между ними возникла ссора, в ходе которой парень избил девушку, а затем задушил ее.