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Нацсовет продлил лицензию радио "Армия FM"

Кворум собрался под давлением общественности, волонтеров и народных депутатов. 

Нацсовет продлил лицензию радио "Армия FM"
Фото: 2000

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил лицензию для военного радио «Армия FM», ключевого источника информации в зоне боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

При этом отмечается, что кворум для проведения заседания собрался под давлением общественных активистов, волонтеров, военных и народных депутатов, представителей команды партии Петра Порошенко.

Активисты партии надеются, что в дальнейшем Нацсовет не будет медлить с продлением лицензий для военного радио, осуществляющее трансляцию на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму. Поэтому «Европейская Солидарность» призывает Нацсовет рассматривать подобные вопросы о разрешении на временное вещание для Вооруженных сил Украины по упрощенной процедуре.

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