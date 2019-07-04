Нацсовет продлил лицензию радио "Армия FM"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил лицензию для военного радио «Армия FM», ключевого источника информации в зоне боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

При этом отмечается, что кворум для проведения заседания собрался под давлением общественных активистов, волонтеров, военных и народных депутатов, представителей команды партии Петра Порошенко.

Активисты партии надеются, что в дальнейшем Нацсовет не будет медлить с продлением лицензий для военного радио, осуществляющее трансляцию на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму. Поэтому «Европейская Солидарность» призывает Нацсовет рассматривать подобные вопросы о разрешении на временное вещание для Вооруженных сил Украины по упрощенной процедуре.