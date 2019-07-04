Государственная налоговая служба начала переводить сотрудников из фискальной службы

Когда в ведомство переведут 30% сотрудников, оно сможет выполнять налоговые функции.

Центральный аппарат Государственной налоговой службы (ГНС) уже перевел из фискальной службы 150 сотрудников. В ближайшее время планируется перевод 30% сотрудников. Об этом сообщил глава ГНС Сергей Верланов на встрече с представителями Американской торговой палаты, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы уже начали перевод сотрудников из ГФС в ГНС. Сегодня в центральном аппарате работает около 150 сотрудников. Где-то месяц я там был один", – сказал он.

Верланов подчеркнул, что Кабмин уже одобрил создание территориальных органов ГНС. "Когда переведем минимум 30% сотрудников, Кабмин сможет возложить на ведомство налоговые функции", – добавил глава ГНС.

По его оценкам, на перевод нужного количества работников понадобится около двух-трех недель.

Напомним, о переводе 30% сотрудников Государственной фискальной службы в ГНС заявлялось восьмого мая 2019 года. В тот же день Кабмин утвердил Сергея Верланова на должность главы Налоговой службы. В госреестр Налоговая служба была внесена 17 мая 2019 года.

С середине июня этого года ЕС выделил Украине 29,5 млн евро на поддержку налоговой и таможенной реформ. Общий бюджет программы составляет 55 млн евро, а завершение реализации ее мероприятий ожидается в 2022 году.