Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
Скандальный президент Федерации велоспорта настаивает на исключении чемпионки Евроигр-2019 из сборной (обновлено)
Скандальный президент Федерации велоспорта настаивает на исключении чемпионки Евроигр-2019 из сборной (обновлено)
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
ГлавнаяОбществоЖизнь

Государственная налоговая служба начала переводить сотрудников из фискальной службы

Когда в ведомство переведут 30% сотрудников, оно сможет выполнять налоговые функции.

Государственная налоговая служба начала переводить сотрудников из фискальной службы
Сергей Верланов
Фото: zbruc.eu

Центральный аппарат Государственной налоговой службы (ГНС) уже перевел из фискальной службы 150 сотрудников. В ближайшее время планируется перевод 30% сотрудников. Об этом сообщил глава ГНС Сергей Верланов на встрече с представителями Американской торговой палаты, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы уже начали перевод сотрудников из ГФС в ГНС. Сегодня в центральном аппарате работает около 150 сотрудников. Где-то месяц я там был один", – сказал он.

Верланов подчеркнул, что Кабмин уже одобрил создание территориальных органов ГНС. "Когда переведем минимум 30% сотрудников, Кабмин сможет возложить на ведомство налоговые функции", – добавил глава ГНС.

По его оценкам, на перевод нужного количества работников понадобится около двух-трех недель.

Напомним, о переводе 30% сотрудников Государственной фискальной службы в ГНС заявлялось восьмого мая 2019 года. В тот же день Кабмин утвердил Сергея Верланова на должность главы Налоговой службы. В госреестр Налоговая служба была внесена 17 мая 2019 года.

С середине июня этого года ЕС выделил Украине 29,5 млн евро на поддержку налоговой и таможенной реформ. Общий бюджет программы составляет 55 млн евро, а завершение реализации ее мероприятий ожидается в 2022 году.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также