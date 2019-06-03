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Маркарова официально представила Верланова сотрудникам налоговой службы

Новый глава ГНС считает, что служба готова к быстрой трансформации.

Фото: facebook/Державна фіскальна служба України

Коллективу Государственной фискальной службы представили нового руководителя Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова.

Об этом сообщает Государственная фискальная службаУкраины.

Верланова представила сегодня коллективу фискальной службы министр финансов Украины Оксана Маркарова. Во вступительной речи Маркарова отметила, что главной задачей налоговой службы должно стать развитие прозрачных отношений с налогоплательщиками.

В то же время внимание будет уделяться и развитию самой службы, ее сотрудники должны получать достойное материальное обеспечение и достойную заработную плату.

Фото: facebook/Державна фіскальна служба України

Верланов в свою очередь отметил, что ГНС находится "фактически в нескольких шагах от старта" и готова к быстрой трансформации. По его словам, в последние годы уровень сотрудничества с бизнесом был достаточно высоким, и налоговая служба намерена улучшать уровень сервиса для всех типов бизнеса.

Фото: facebook/Державна фіскальна служба України

Напомним, 8 мая 2019 года Кабмин утвердил Сергея Верланова на должность главы Налоговой службы. Ранее он занимал должность заместителя министра финансов. Новоиспеченный глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что 30% сотрудников Государственной фискальной службы будут переведены на работу в Налоговую службу.

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