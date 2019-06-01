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В "Укрзализныце" заявили, что николаевский филиал АМПУ блокирует ее работу на территории порта

Компания считает, что АМПУ лоббирует интересы частного ж/д оператора.

В "Укрзализныце" заявили, что николаевский филиал АМПУ блокирует ее работу на территории порта
Фото: uspa.gov.ua

Николаевский филиал Администрации морских портов Украины (АМПУ) препятствует работе "Укрзализныци" для обслуживания стивидорных компаний, находящихся на территории Николаевского порта.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте регионального филиала "Одесская железная дорога".

Причиной недопуска работников руководство филиала называет исчезновение согласованных таможенных списков работников железной дороги на территории пункта.

Как утверждают в "Одесской железной дороге", "списки и обращения для урегулирования ситуации и недопущения срыва обслуживания стивидорных компаний были переданы в порту, однако работники службы безопасности ГП НФ "АМПУ" без объяснений отказались от принятия указанных документов".

По мнению регионального филиала "Укрзализныци", эта ситуация стала следствием ситуации, сложившейся вокруг обслуживания стивидорных компаний в Николаевском порту относительно подачи им железнодорожных поездов.

"31 мая 2019 у предприятия ООО "Сисайд Терминал", которое предоставляет услуги по транспортной обработке грузов, заканчивается договор об эксплуатации железнодорожного подъездного пути, о чем компания была уведомлена заранее. Железная дорога готова заключать новый договор лишь при условии полного соблюдения законодательства и обследования условий работы железнодорожного подъездного пути. Но отмечает ненадлежащее состоянии объекта", - заявляют в "Одесской железной дороги".

В то же время в УЗ сообщают, что по результатам обследования был выявлен ряд недостатков в работе этой компании. Поэтому железнодорожники заранее в ООО "Сисайд Терминал" передали телефонограмму о запрете эксплуатации 8 стрелочных переводов, где проводится маневровая работа с вагонами собственности АО "Укрзализныця". Соответствующие документы также направлены в Николаевский филиал администрации морских портов и ГП "НМТП".

"После 00:00 часов 01.06.2019 г. прекратится подача-уборка вагонов на подъездной путь ООО "Сисайд Терминал" локомотивами собственности ООО "Сисайд Терминал", - так проинформировала УЗ Николаевский филиал и "Сисайд Терминал" о прекращении контракта.

Как заявляют в "Одесской железной дороге", в то же время было сделано предложение о предоставлении разрешения организовать работы по подаче-уборке вагонов локомотивами собственности АО "Укрзализныця". Но пока что разрешение от Николаевского филиала АМПУ не было получено.

"Укрзализныця предостерегает Николаевский филиал АМПУ от подобных действий и отмечает возможность срыва эффективной и стабильной работы регионального филиала "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця". В зависимости от размера этих последствий, такие действия могут быть квалифицированы по ст. 279 Уголовного кодекса Украины", - предупредили железнодорожники.

В УЗ считают, что действия АМПУ по лоббированию интересов частной компании, которая монопольно предоставляет услуги стивидорной компании, делают невозможным любую конкуренцию. "Это может привести к тому, что основные производственные компании (которые являются градообразующими с точки зрения уплаты налогов для всей Николаевской области), будут лишены возможности выбирать альтернативного железнодорожного оператора. А это, в свою очередь, вызывает большие сомнения и может быть предметом исследования правоохранительных органов", - предостерегает УЗ.

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